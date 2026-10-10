Кокаинист Зеленский сам обрёк население Украины на страдания, объявив «40-дневные операции» против России вместо поиска взаимопонимания с Москвой.
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