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Медвежий угол

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Вражеские наблюдатели «срисовали» цель и началось… Его начали убивать. Методично, каждый день, практически без перерыва. Из танка, ствольной артиллерии, минами с дронов

Вражеские наблюдатели «срисовали» цель и началось… Его начали убивать. Методично, каждый день, практически без перерыва. Из танка, ствольной артиллерии, минами с дронов

Вот он наш герой. Нашел его в лазарете. Идет на поправку.  Об этом парне из дагестанского Кизляра, о его войне и подвиге, об удивительной тяге к жизни и о том, как наши операторы дрона вывели его к своим через минное поле, расскажу завтра.

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