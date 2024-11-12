Вражеские наблюдатели «срисовали» цель и началось… Его начали убивать. Методично, каждый день, практически без перерыва. Из танка, ствольной артиллерии, минами с дронов

Вот он наш герой. Нашел его в лазарете. Идет на поправку. Об этом парне из дагестанского Кизляра, о его войне и подвиге, об удивительной тяге к жизни и о том, как наши операторы дрона вывели его к своим через минное поле, расскажу завтра.
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