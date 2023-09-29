Эксперт рассказал о грядущем затишье на запорожском направлении

Украинские боевики начинают готовится к обороне на запорожском направлении, так как вести боевые действия в период осенней распутицы, а затем и зимы значительно труднее, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии