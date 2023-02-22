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«Известия»: власти намерены разрешить отцам направлять маткапитал на накопительную пенсию

«Известия»: власти намерены разрешить отцам направлять маткапитал на накопительную пенсию

В России отцам планируется дать право направлять средства маткапитала на накопительную пенсию. Законопроект об этом поддержало правительство, однако требуется доработать финансово-экономическое обоснование, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

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