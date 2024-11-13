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Женская независимость – такой же навязанный тренд?

Женская независимость – такой же навязанный тренд?

Морена, мне хотелось бы обсудить тему женской независимости, но только с другой, непопулярной стороны.

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Комментарии
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Валерий Кривошеев
Ещё каких-то двести лет назад, женщины были урезаны в правах, относительно мужчин. Во всех мировых культурах. Родители ждали появления мальчиков, и расстраивались если рождались девочки. Теперь все изменилось. Мальчиков воспитывают должниками с детства, они должны защищать Родину, они должны быть мужественными, должны обеспечивать семью и далее по всему списку. Девочки, девушки никому ничего не должны. Когда заходит разговор, что они должны рожать детей, тут же раздается вой - это личное дело каждой женщины. Не смейте посягать на святое. Знаете это сродни ситуации с неграми. В прошлом веке их угнетали, а теперь становятся перед ними на колени. Или со всяческими извращенцами-пидо***ми. В прошлом их сжигали на кострах, а теперь сделали их уважаемыми членами общества, суют их в правительства!
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7 час.
Н
НС
женская независимость - это ни что иное, как унижение мужчин. Это факт, с этим ничего нельзя сделать. Или-или, по другому никак.
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2 час.

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