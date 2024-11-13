Женская независимость – такой же навязанный тренд?

Валерий Кривошеев

Ещё каких-то двести лет назад, женщины были урезаны в правах, относительно мужчин. Во всех мировых культурах. Родители ждали появления мальчиков, и расстраивались если рождались девочки. Теперь все изменилось. Мальчиков воспитывают должниками с детства, они должны защищать Родину, они должны быть мужественными, должны обеспечивать семью и далее по всему списку. Девочки, девушки никому ничего не должны. Когда заходит разговор, что они должны рожать детей, тут же раздается вой - это личное дело каждой женщины. Не смейте посягать на святое. Знаете это сродни ситуации с неграми. В прошлом веке их угнетали, а теперь становятся перед ними на колени. Или со всяческими извращенцами-пидо***ми. В прошлом их сжигали на кострах, а теперь сделали их уважаемыми членами общества, суют их в правительства!