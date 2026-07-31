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Аргументы недели

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Из Петербурга в пятницу не вылетят по расписанию 25 самолетов

Из Петербурга в пятницу не вылетят по расписанию 25 самолетов

В пятницу из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге не могут вылететь по расписанию 25 самолетов. Изменения затронули рейсы в Ижевск, Нижнекамск, Нальчик, Мурманск и Ставрополь.

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