Удары беспилотниками по Украине станут точнее и жёстче. Минобороны России запускает новый проект. Почему это важно и как может повлиять на ход СВО, объяснил Сергей Товкач: "Нейросети будут работать на нас".
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