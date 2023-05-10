Слово и дело

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Уехавшая в Грузию Гузеева вспомнила о пережитых в молодости невзгодах

Уехавшая в Грузию Гузеева вспомнила о пережитых в молодости невзгодах

Телеведущая Лариса Гузеева не стала отчаиваться после потери работы в шоу «Давай поженимся!». Сейчас звезда Первого канала чаще проводит время с собой и близкими.

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