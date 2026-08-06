Врач из Севастополя помогала пострадавшим при обстреле ВСУ в Геленджике

Бывшая сотрудница севастопольской больницы помогала раненым в Архипо-Осиповке. Татьяна Владимировна Батырханова посвятила медицине 30 лет — большую часть своей карьеры она проработала в травматологическом отделении одной из севастопольских больниц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)