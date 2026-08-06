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Вести Севастополь

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Врач из Севастополя помогала пострадавшим при обстреле ВСУ в Геленджике

Врач из Севастополя помогала пострадавшим при обстреле ВСУ в Геленджике

Бывшая сотрудница севастопольской больницы помогала раненым в Архипо-Осиповке. Татьяна Владимировна Батырханова посвятила медицине 30 лет — большую часть своей карьеры она проработала в травматологическом отделении одной из севастопольских больниц.

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