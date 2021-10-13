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Россияне покупали чаще всего в 2021 году автомобили Lada и Kia, говорится в исследовании

Россияне покупали чаще всего в 2021 году автомобили Lada и Kia, говорится в исследовании

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россияне в первые девять месяцев 2021 года чаще всего покупали российские автомобили Lada и корейские Kia и Hyundai, говорится в совместном исследовании сервиса "СберАвто" и онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.

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