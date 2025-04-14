США планируют грабить российские караваны, а награбленное направлять на погашение госдолга США

Granderator Сенаторы США предложили создать фонд для пресечения обхода нефтяных санкций Россией и Ираном Два американских сенатора — республиканка Джони Эрнст и демократ Ричард Блументаль — представили законопроект о создании специального фонда для пресечения работы так называемого "призрачного флота" — танкеров, якобы используемых Россией для нарушения западных санкций на экспорт нефти, сообщил Reuters.