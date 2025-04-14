США планируют грабить российские караваны, а награбленное направлять на погашение госдолга США

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Комментарии
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св
спивак виктор
тупо минировать или военный конвой,надо эстонию раком поставить за танкер,другим козлам наука будет!
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1 д.
Eduard
Россия не деревня,не позволим.Армия и ВМФ на что?
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1 д.
Eduard
Возвразать Прибалтику надо совсем это лучщая гарантиябезопастности.Мы им землю подарили,а они с первого дняюгадят!
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1 д.
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