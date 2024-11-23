Качество воздуха проверили в Караганде и Темиртау

Странно, а куда же они делись эти ПДК, если ранее были и при том никто даже не стеснялся об этом говорить??? Чудеса предновогодние? Или тлф перегрелся от различных...... просьб???? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

АЖ

Александр Жигилий

А вот реальные данные по Темиртау!!! Сравните!!! РГП «Казгидромет» ежемесячно публикует информационные бюллетени о состоянии окружающей среды в городах Казахстана. Результаты октября 2018 года по Темиртау неутешительны, но предсказуемы… По данным стационарной сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха в Темиртау оценивался, как очень высокий. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах по адресам: улица Димитрова, 213; 6 микрорайон (сопка «Опан», район резервуаров питьевой воды); 3 «а» микрорайон (район спасательной станции); улица Фурманова, 5. Превышение предельно-допустимых концентраций допущено по диоксиду серы, оксиду углерода, сероводороду, диоксиду азота, пыли. Что касается антирейтинга среди городов Казахстана, то Темиртау тут в числе «лидеров» вместе с Усть-Каменогорском. В этих городах в октябре зафиксированы самые высокие показатели загрязнения атмосферного воздуха и повторяемости превышения ПДК. Источник: http://zerkalo-gazeta.com/uroven-zagryaznennosti-vysokij/