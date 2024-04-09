«Знать не хочу. Алла меня подкалывала», — Понаровская вспомнила, с чего началась ее «вражда» с Пугачевой

Отношения у Аллы Пугачёвой и Ирины Понаровской не заладились еще с 90-х. И, несмотря на то, что многие люди по сей день говорят, как Примадонна разрушила карьеру второй упомянутой звезды, сама Ирина в это не верит.
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