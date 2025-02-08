8 февраля нью-йоркский федеральный судья Пол А. Энгельмайер временно ограничил доступ сотрудникам агентства DOGE к файлам Федерального казначейства, содержащим конфиденциальную […] The post Трамп давит, демократам остаётся только радоваться решениям судов appeared first on Медиакратия.
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