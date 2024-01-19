«Ждуны» внутри России не просто ждут: Генерал Гурулёв вскрыл саботаж СВО

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"Ждуны" внутри России не просто ждут. Генерал Андрей Гурулёв вскрыл саботаж СВО. По его мнению, многие предатели не просто мечтают о возвращении в ситуацию до 24 февраля 2022-го, но и напрямую вредят стране.

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