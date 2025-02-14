Волочкова набросилась с критикой на жену Вдовина — скандал из-за свадьбы

Балерина резко высказалась о ведущей. Анастасия Волочкова © Bulkin Sergey/globallookpress.comАнастасия Волочкова рвет и мечет из-за вмешательства ведущей шоу «Утро России» Елены Николаевой в организацию свадьбы ее дочери Ариадны.
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