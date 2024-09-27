Петербуржцам рассказали, как правильно мыть овощи и фрукты

Эксперты пояснили, как предотвратить попадание в организм опасных бактерий. Сотрудники петербургского Роспотребнадзора предупредили о риске попадания сальмонеллы, кишечных палочок и листерий в организм человека из-за плохо вымытых овощей, фруктов и зелени.