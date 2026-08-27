Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пиратство по-американски: США хотят вернуть суды XIX века, чтобы забирать иранскую нефть

Пиратство по-американски: США хотят вернуть суды XIX века, чтобы забирать иранскую нефть

Министерство юстиции США готовится возродить «призовые суды» — военно-морские трибуналы, которые не использовались со времён Гражданской войны в США.

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