Осужденному за покушение на писателя Прилепина откажут в направлении на СВО

Адвокат Гривцов: осужденный за покушение на Прилепина не сможет уйти на СВО Гражданин Украины Александр Пермяков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), получивший пожизненный срок за покушение на писателя Захара Прилепина, не сможет получить освобождение от уголовной ответственности и уйти на специальную военную операцию (СВО).