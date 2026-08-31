Автор: Редакция Новоросинформ Радиостанция "Судного дня" не на шутку ожила после тайного визита главы ЦРУ в Москву и заявлений МИД про возможные удары по Британии.
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сегодня жужжалка выдала аж целую, но запутанную фразу из слов без искажения: "отличается... птица... птица... птица говорун... умом... сообразительностью..." Слово птица три раза прозвучало, к чему бы это?!
Наиболее вероятна версия что это трансляция в "криптосистеме" и "шум" в полосе вещания чтобы не дать использовать кому-то эту частоту.
Опять же - очередной инфоповод по теме "Судного дня"..
Ждём 13 ноября, что-то будет: либо хрен пополам, либо манда вдребезги.
"20 сообщений, из которых пользователям Сети больше всего полюбилась загадочная "фрицотютя"."
Фрицотютя - не иначе как Урсула Фондер-Швондер... ))