Овечкин забросил 883-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 883-ю шайбу. Таким образом, он еще на один гол приблизился к рекорду канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.