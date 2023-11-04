Бывший президент Гвинеи сбежал из тюрьмы

Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара совершил побег из тюрьмы. Как стало известно журналистам, группа злоумышленников совершила штурм тюрьмы в столице страны Конакри рано утром в субботу, освободив Камару и еще троих заключенных.
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