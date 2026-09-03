Пирс Морган о рекламе пива с достижениями Месси: «Мистер Скромность» выдал самый высокомерный образец бесстыдного хвастовства в истории спорта. Просто умора»

Пирс Морган высмеял рекламу пива, посвященную достижениям Лионеля Месси . Форвард сборной Аргентины выложил ролик , в котором перечисляются его голевые действия и достижения, а в конце появляется надпись: «Вопрос о величайшем в истории закрыт».