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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пирс Морган о рекламе пива с достижениями Месси: «Мистер Скромность» выдал самый высокомерный образец бесстыдного хвастовства в истории спорта. Просто умора»

Пирс Морган высмеял рекламу пива, посвященную достижениям Лионеля Месси . Форвард сборной Аргентины выложил ролик , в котором перечисляются его голевые действия и достижения, а в конце появляется надпись: «Вопрос о величайшем в истории закрыт».

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