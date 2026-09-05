Reuters: Литва и Латвия хотят прекратить поставки зерна из РФ через свои порты

Латвия и Литва рассматривают возможность прекратить поставки российского зерна через свои порты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей этих республик.
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