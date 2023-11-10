«Я тебя похороню»: драку учительницы с матерью ученицы в подмосковной школе сняли на видео

В Подмосковье учительница математики подралась с матерью одной из учениц шестого класса. Побоище случилось в минувший четверг, 9 ноября, в школе имени Крупской в Деденево Дмитровского городского округа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.