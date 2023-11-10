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«Я тебя похороню»: драку учительницы с матерью ученицы в подмосковной школе сняли на видео

«Я тебя похороню»: драку учительницы с матерью ученицы в подмосковной школе сняли на видео

В Подмосковье учительница математики подралась с матерью одной из учениц шестого класса. Побоище случилось в минувший четверг, 9 ноября, в школе имени Крупской в Деденево Дмитровского городского округа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

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