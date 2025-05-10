Вот история
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Вот история

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ISW: Российская армия подошла к самым трудным украинским узлам обороны — Купянску, Часову Яру, Торецку и Покровску. Но Сырский опасается за Сумскую область

ISW: Российская армия подошла к самым трудным украинским узлам обороны — Купянску, Часову Яру, Торецку и Покровску. Но Сырский опасается за Сумскую область

﻿﻿Телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что мирные переговоры на Украине затягиваются и, как ожидается, не возобновятся до осени.

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