Вы и убили-с: тренд на криминальный сюжет в современной прозе

Книга «Вы и убили-с. Философия криминального сюжета», которую я представляла на 39-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве, началась с желания взглянуть на криминальный сюжет, которым литература XIX века буквально пронизана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Вышел трейлер сем...
- MO В Национальном це...
- В Гаване стартуют...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым