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Газета «Культура»

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Вы и убили-с: тренд на криминальный сюжет в современной прозе

Вы и убили-с: тренд на криминальный сюжет в современной прозе

Книга «Вы и убили-с. Философия криминального сюжета», которую я представляла на 39-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве, началась с желания взглянуть на криминальный сюжет, которым литература XIX века буквально пронизана.

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