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Царьград

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"Ваше время истекло" – Альтернатива подняла голову в Германии. Мерц сделал всё для этого

"Ваше время истекло" – Альтернатива подняла голову в Германии. Мерц сделал всё для этого

Политолог указал, что канцлер Мерц сделал всё для того, чтобы оппозиционная "Альтернатива для Германии" подняла голову.

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