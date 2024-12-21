Перепост без правки. С автором всецело согласен. В конце ноября представители армянской диаспоры России, ряд армянских экспертов второстепенных российских исследовательских институтов, а также несколько наиболее одиозных про-армянских российских функционеров, ныне находящихся не у дел, провели в Ереване мероприятие, которое громко обозначили как первое заседание т.
Жириновский назЫвал Затулина лжецом, скотиной, негодяем и подлецом
Комментарии
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Андрей
Ни чего не знаю о Затулине... Но вот то, что статья заказная и к бабке ходить не надо... Идет обыкновенная междоусобица.. А этой статьей один обсирает другого... Интересно сколько платят за подобные статьи?
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4 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Почему там, в Госдуме, нет адекватно настроенных депутатов, способных противостоять таким, как Затулин, и ему конкретно?
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4 час.
sa
svet alex
Прав был В. Жириновский!
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2 час.
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