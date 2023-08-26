Балицкий: город Запорожье присутствует в программе развития области на 10 лет

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что подконтрольный в настоящее время Украине город Запорожье фигурирует в программе развития Запорожской области на ближайшие 10 лет.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что подконтрольный в настоящее время Украине город Запорожье фигурирует в программе развития Запорожской области на ближайшие 10 лет.
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