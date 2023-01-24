Вдохновитель на творчество и ихтиопатолог: названы самые необычные вакансии в России

Список самых необычных январских вакансий в России составили аналитики сервиса «Зарплата.ру». Среди них оказался менеджер по продажам генетических материалов крупного рогатого скота, а также ряд других интересных специальностей, сообщает «Лента.
Список самых необычных январских вакансий в России составили аналитики сервиса «Зарплата.ру». Среди них оказался менеджер по продажам генетических материалов крупного рогатого скота, а также ряд других интересных специальностей, сообщает «Лента.
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