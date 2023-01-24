Виралайф

224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ЗАЕБ......ЕСЬ  , НЕДОНОСКИ ФАШИЗМНГТОНСКИЕ ....!!!Сенатор США Грэм:...
  • GriG Ms
    На лотке отлаживаются соли и по ним вода разбрызгивается капая на пол ... не стоит накипь соскабливать --- надо снача...Чем почистить лот...
  • Михаил
    Думаю средства доставки термоядерного оружия по этим чухонцам уже нацелены и готовы к пуску?Финляндия решила ...

Вдохновитель на творчество и ихтиопатолог: названы самые необычные вакансии в России

Вдохновитель на творчество и ихтиопатолог: названы самые необычные вакансии в России

Список самых необычных январских вакансий в России составили аналитики сервиса «Зарплата.ру». Среди них оказался менеджер по продажам генетических материалов крупного рогатого скота, а также ряд других интересных специальностей, сообщает «Лента.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх