Моя семья. Счас...
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Правда ли, что выросло поколение "снежинок" и все "слишком нежные стали"?

Правда ли, что выросло поколение "снежинок" и все "слишком нежные стали"?

Вам приходилось слышать истории людей, у которых были увлеченные бытом, но при этом совершенно не душевные родители? Например, в семье, где бабушка-тиран может наговорить чудовищных вещей, всем предречь скорую смерть под забором, а потом, как ни в чем не бывало, заходит с улыбкой на устах: я вам пирожков испекла… с вишней… Понятно, что если жить отдельно, то и тирании не будет, но сейчас не о том.

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