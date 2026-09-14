Поставки российского газа в Армению временно приостановят

Кирилл Кухмарь/ТАСС Москва временно прекратит поставлять газ Еревану из-за ремонта трубопроводов. Об этом 14 сентября заявили в "Газпром Армения".
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