Корецкий: тупик в Раде уже привел к задержке около $4 млрд помощи от Евросоюза

Украине придется масштабно урезать расходы бюджета, и без того истощенного военными действиями, если депутаты Верховной Рады не примут непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной помощи до наступления зимы.
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