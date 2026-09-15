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Корецкий: тупик в Раде уже привел к задержке около $4 млрд помощи от Евросоюза

Корецкий: тупик в Раде уже привел к задержке около $4 млрд помощи от Евросоюза

Украине придется масштабно урезать расходы бюджета, и без того истощенного военными действиями, если депутаты Верховной Рады не примут непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной помощи до наступления зимы.

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