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Тело одного из лидеров ХАМАС найдено в тоннеле на юге сектора Газа - СМИ

Тело одного из лидеров ХАМАС найдено в тоннеле на юге сектора Газа - СМИ

Один из лидеров палестинского движения ХАМАС погиб в секторе Газа, утверждают СМИ.Тело возглавлявшего военное крыло ХАМАС - группировку "Бригады Иззэддина аль-Кассама" Мухаммеда Синвара было обнаружено в одном из тоннелей на юге сектора Газа, заявил телеканал Al Hadath, ссылаясь на источники.

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