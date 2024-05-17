В Льеже начинается суд над фон дер Ляйен за нарушения с закупкой вакцин Pfizer

Льежский суд в пятницу, 17 мая, начинает процесс рассмотрения иска против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за вероятные нарушения в процессе заключения контрактов на закупку вакцины от COVID-19 от компании Pfizer.
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