Fox назвал оговорку Байдена с упоминанием Путина одной из оплошностей года

Одной из главных политических ошибок года была названа оговорка президента США Джо Байдена, когда он на саммите НАТО в Вашингтоне перепутал украинского лидера Владимира Зеленского с «президентом Путиным».
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