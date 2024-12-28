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Fox назвал оговорку Байдена с упоминанием Путина одной из оплошностей года

Fox назвал оговорку Байдена с упоминанием Путина одной из оплошностей года

Одной из главных политических ошибок года была названа оговорка президента США Джо Байдена, когда он на саммите НАТО в Вашингтоне перепутал украинского лидера Владимира Зеленского с «президентом Путиным».

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