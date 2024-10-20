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Царьград

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Ученые спасают пингвинов: искусственные гнезда повышают размножение на 16,5%

Ученые спасают пингвинов: искусственные гнезда повышают размножение на 16,5%

Южноафриканские и британские учёные нашли способ увеличения численности африканских пингвинов: специальные искусственные гнезда повысили размножение на 16,5%.

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