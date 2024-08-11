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Pixar использовала старые анимации для Apple Watch в тизере «Истории игрушек 5» В Cет...

Pixar использовала старые анимации для Apple Watch в тизере «Истории игрушек 5» В Cет...

Pixar использовала старые анимации для Apple Watch в тизере «Истории игрушек 5»В Cети появился тизер-трейлер мультфильма «История игрушек 5», но внимательные зрители заметили, что студия Pixar использовала для него анимацию, созданную ещё в 2017 году для Apple Watch.

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