Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту ДТП, в котором пострадали жители Новосибирской области

В СМИ распространена информация о том, что в Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и грузового автомобиля, в результате которого пострадали несколько пассажиров общественного транспорта.
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