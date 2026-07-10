Мишустин подвел итоги рабочей поездки в Екатеринбург: совместные проекты со странами ЕАЭС усилят технологический суверенитет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля, ФедералПресс. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Екатеринбург осмотрел выставку «Иннопром-2026» вместе с главами правительств Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.
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