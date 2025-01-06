Конгресс США во главе с Харрис проведет формальную сертификацию победы Трампа

Новый состав конгресса США, который возглавит вице-президент Камала Харрис, 6 января проведет формальную процедуру утверждения победы избранного американского президента Дональда Трампа на выборах, прошедших 5 ноября 2024 года, сообщает РИА Новости.
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