🚨 Выявлен новый недуг вейперов - «попкорновая болезнь». Опасное заболевания EVALI впервые выявили у подростков, которые увлекаются электронными сигаретами.
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🚨 Выявлен новый недуг вейперов - «попкорновая болезнь». Опасное заболевания EVALI впервые выявили у подростков, которые увлекаются электронными сигаретами.