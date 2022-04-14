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"Атлетико" не выигрывает дома восемь матчей Лиги чемпионов подряд

"Атлетико" не выигрывает дома восемь матчей Лиги чемпионов подряд

Мадридский "Атлетико" не может победить в восьми домашних матчах Лиги чемпионов подряд. 13 апреля испанская команда сыграла вничью со счетом 0:0 на своем стадионе с "Манчестер Сити" в рамках ответной встречи четвертьфинала европейского турнира.

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