"Атлетико" не выигрывает дома восемь матчей Лиги чемпионов подряд

Мадридский "Атлетико" не может победить в восьми домашних матчах Лиги чемпионов подряд. 13 апреля испанская команда сыграла вничью со счетом 0:0 на своем стадионе с "Манчестер Сити" в рамках ответной встречи четвертьфинала европейского турнира.