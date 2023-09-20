К спору об искусственном интеллекте на поле боя ...

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр. Еще в 1969 году Борис и Аркадий Стругацкие представили нашему вниманию книгу "Обитаемый остров". Похоже? А вот эта мысль очень верна: ===" И за какие сроки более производительная система «живых компьютеров» такие алгоритмы прописала в генетический код. Не забудем, что «горизонты планирования» касаются даже тех условий внешней среды, о которых мы представления не имеем, они погружены в геологические пласты неведомых нам времён."=== А может СОЗНАНИЕ присутствовало еще при зарождении Солнечной системы(4,5682±0,0006 млрд лет тому назад)? Что мы знаем о сознании? Мы предполагаем, что сознание может присутствовать только в физическом теле Человека? Всего доброго.