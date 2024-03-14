Продюсер Рогаль: подростки старше 14 лет могут работать с соцсетями

Подростки в возрасте 14 лет уже могут начинать работать, однако, для них будет доступен только "легкий труд", который не навредит его здоровью, развитию и учебе, например, работа с соцсетями и иными сообществами.
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