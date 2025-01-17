Кулеба: Путин и Трамп имеют схожие методы и стили управления

Президент Российской Федерации Владимир Путин и избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеют схожие методы и стили управления, которые напоминают времена после Венского конгресса 1815 года.
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