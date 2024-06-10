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Академик Анохин: Ученые обнаружили у животных признаки сознания

Академик Анохин: Ученые обнаружили у животных признаки сознания

Некоторые животные обладают признаками сознания, что давно доказано учеными разных стран. В частности установлено понимание домашних животных человеческой речи, интонаций и реагирования на команды и какие-то слова и выражений.

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