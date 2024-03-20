128 минут без голов и провалы в обороне: «Спартак» и СКА второй раз потерпели поражение в 1/4 финала Кубка Гагарина

«Спартак» в гостях проиграл «Металлургу» и второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Подопечные Алексея Жамнова нанесли 33 броска в створ ворот соперника, но так и не смогли застать врасплох 20-летнего Илью Набокова, продлив безголевую серию до 128 минут 31 секунды.
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