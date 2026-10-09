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Зачет встречных требований между должником и кредитором

Две стороны одновременно должны друг другу денежные суммы. Проверить однородность и ограничения, оформить заявление или соглашение.

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